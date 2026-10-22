हिमाचल में सड़क हादसा: अंब के कुठियाड़ी में बेकाबू ट्रक ने चार वाहनों को मारी टक्कर; छह लोग घायल; एक ऊना रेफर

ऊना-धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंब थाना क्षेत्र के कुठियाड़ी में वीरवार सुबह सड़क हादसा हो गया। ऊना की ओर से आ रहे एक ट्रक ने पहले कार को टक्कर मार दी। इसके बाद पिकअप, मोटरसाइकिल और स्कूटी भी ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे में कुल छह लोग घायल हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर होने के कारण उसे क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेजा गया है, जबकि अन्य घायलों का उपचार सिविल अस्पताल अंब में चल रहा है।

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