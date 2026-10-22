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हिमाचल में सड़क हादसा: अंब के कुठियाड़ी में बेकाबू ट्रक ने चार वाहनों को मारी टक्कर; छह लोग घायल; एक ऊना रेफर

Thu, 22 Oct 2026 11:42 AM IST
Ankesh Dogra स्पर्श शर्मा, नंदपुर (ऊना)।
स्पर्श शर्मा, नंदपुर (ऊना)। Published by: Ankesh Dogra Updated Thu, 22 Oct 2026 11:42 AM IST
सार

ऊना-धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंब थाना क्षेत्र के कुठियाड़ी में वीरवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। ऊना की ओर से आ रहे ट्रक ने कार को टक्कर मारने के बाद पिकअप, मोटरसाइकिल और स्कूटी को भी चपेट में ले लिया। हादसे में छह लोग घायल हुए, जिनमें से एक को गंभीर हालत में क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर किया गया है।

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Kuthiyari Amb Road Accident Truck Hits Four Vehicles Six Injured Una Himachal
ट्रक ने कार, पिकअप, मोटरसाइकिल और स्कूटी को टक्कर मारी। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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ऊना-धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंब थाना क्षेत्र के कुठियाड़ी में वीरवार सुबह सड़क हादसा हो गया। ऊना की ओर से आ रहे एक ट्रक ने पहले कार को टक्कर मार दी। इसके बाद पिकअप, मोटरसाइकिल और स्कूटी भी ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे में कुल छह लोग घायल हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर होने के कारण उसे क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेजा गया है, जबकि अन्य घायलों का उपचार सिविल अस्पताल अंब में चल रहा है।

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ट्रक की टक्कर से चार वाहन हादसे की चपेट में आए
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसा 22 अक्तूबर 2026 को कुठियाड़ी गांव में हुआ। ट्रक संख्या एचपी-12एफ-7596 ऊना की ओर से आ रहा था। इसी दौरान ट्रक ने कार संख्या सीएच-01-बीके-8042 को टक्कर मार दी। इसके बाद पिकअप संख्या पीबी-65डीएल-3573, मोटरसाइकिल संख्या एचपी-19बी-6346 और स्कूटी संख्या एचपी-19एफ-6354 भी हादसे की चपेट में आ गए। एक के बाद एक वाहनों के टकराने से घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।
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छह लोग घायल, एक की हालत गंभीर
हादसे में कुल छह लोग घायल हुए हैं। इनमें से एक घायल की हालत गंभीर होने के चलते उसे क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेजा गया है। अन्य घायलों का उपचार सिविल अस्पताल अंब में जारी है।
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पुलिस ने शुरू की जांच
अंब पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।

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