हिमाचल प्रदेश बड़ी खबरें: नए जिले बनेंगे, गोवंश के अवशेष मिलने पर बवाल, सुक्खू ने काजा को दी करोड़ों की सौगात

हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव को लेकर सरकार ने चार सदस्यीय आयोग का गठन किया है। आयोग की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू बुधवार को सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत जनजातीय क्षेत्र काजा पहुंचे। इस दाैरान उन्होंने रोंगटोंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन करने के साथ करोड़ों रुपये की अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए। उधर, प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 33 मेडिकल ऑफिसरों की नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। चंबा की घघरोता पंचायत के एक गांव में गोवंश के अवशेष मिलने के बाद शहर में लोग सड़क पर उतर गए। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते बुधवार और गुरुवार को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से।

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