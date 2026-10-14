हिमाचल: काजा पहुंचे सीएम सुक्खू, रोंगटोंग सोलर पावर प्लांट का करेंगे उद्घाटन; रांगरिक में सुनेंगे समस्याएं

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू बुधवार को 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम के तहत जनजातीय क्षेत्र काजा पहुंचे। काजा हेलीपैड पर स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री शिमला के जुब्बड़हट्टी हेलीपैड से हेलिकॉप्टर के जरिए काजा पहुंचे। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान क्षेत्र में विकास कार्यों से जुड़े कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। वह रोंगटोंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन करने के साथ अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद काजा के लाडारचा मैदान में जनसभा को संबोधित कर लोगों से संवाद करेंगे।

विज्ञापन