हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती: शारीरिक परीक्षण के प्रवेश पत्र जारी, वेबसाइट से करें डाउनलोड
हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अनंतिम रूप से पात्र पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र उनकी यूजर आईडी पर अपलोड किए हैं। अभ्यर्थियों को इन्हें वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षण में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। भर्ती प्रक्रिया के तहत शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अनंतिम रूप से पात्र पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र अपनी वेबसाइट पर उनकी संबंधित यूजर आईडी में अपलोड कर दिए हैं।
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से अभ्यर्थियों को डाक या किसी अन्य माध्यम से अलग से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे। ऐसे में सभी पात्र अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर अपनी यूजर आईडी से लॉग-इन कर प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा।
अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन करें और शारीरिक मानक परीक्षण तथा शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए समय रहते तैयारी पूरी कर लें। जिला-वार निर्धारित कार्यक्रम और परीक्षण की तारीखों की जानकारी भी आयोग की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।
भर्ती प्रक्रिया से संबंधित किसी भी जानकारी या समस्या के समाधान के लिए अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से संपर्क कर सकते हैं।
आयोग की ओर से जारी संपर्क नंबर इस प्रकार हैं:
दूरभाष नंबर: 0177-2629738
दूरभाष नंबर: 0177-2624313
टोल-फ्री नंबर: 1800-180-8004
अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे अपना प्रवेश पत्र समय रहते डाउनलोड कर लें और उसमें दर्ज सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, ताकि परीक्षण के दौरान किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।