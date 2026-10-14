हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती: शारीरिक परीक्षण के प्रवेश पत्र जारी, वेबसाइट से करें डाउनलोड

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हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अनंतिम रूप से पात्र पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र उनकी यूजर आईडी पर अपलोड किए हैं। अभ्यर्थियों को इन्हें वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा।

हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षण में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। भर्ती प्रक्रिया के तहत शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अनंतिम रूप से पात्र पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र अपनी वेबसाइट पर उनकी संबंधित यूजर आईडी में अपलोड कर दिए हैं। विज्ञापन

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आयोग के अनुसार, सभी पात्र अभ्यर्थी अपनी यूजर आईडी से लॉग-इन करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें। प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी है। अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षण में शामिल होने के लिए निर्धारित कार्यक्रम और तारीखों की जानकारी भी प्राप्त करनी चाहिए। आयोग ने अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल पर भी प्रवेश पत्र जारी होने की सूचना भेजी है।

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डाक से नहीं भेजे जाएंगे प्रवेश पत्र

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से अभ्यर्थियों को डाक या किसी अन्य माध्यम से अलग से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे। ऐसे में सभी पात्र अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर अपनी यूजर आईडी से लॉग-इन कर प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा।



अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन करें और शारीरिक मानक परीक्षण तथा शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए समय रहते तैयारी पूरी कर लें। जिला-वार निर्धारित कार्यक्रम और परीक्षण की तारीखों की जानकारी भी आयोग की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

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