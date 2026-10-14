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हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती: शारीरिक परीक्षण के प्रवेश पत्र जारी, वेबसाइट से करें डाउनलोड

Wed, 14 Oct 2026 04:45 PM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Wed, 14 Oct 2026 04:45 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अनंतिम रूप से पात्र पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र उनकी यूजर आईडी पर अपलोड किए हैं। अभ्यर्थियों को इन्हें वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा।

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हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षण में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। भर्ती प्रक्रिया के तहत शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अनंतिम रूप से पात्र पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र अपनी वेबसाइट पर उनकी संबंधित यूजर आईडी में अपलोड कर दिए हैं।

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आयोग के अनुसार, सभी पात्र अभ्यर्थी अपनी यूजर आईडी से लॉग-इन करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें। प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी है। अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षण में शामिल होने के लिए निर्धारित कार्यक्रम और तारीखों की जानकारी भी प्राप्त करनी चाहिए। आयोग ने अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल पर भी प्रवेश पत्र जारी होने की सूचना भेजी है।
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डाक से नहीं भेजे जाएंगे प्रवेश पत्र
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से अभ्यर्थियों को डाक या किसी अन्य माध्यम से अलग से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे। ऐसे में सभी पात्र अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर अपनी यूजर आईडी से लॉग-इन कर प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा।

अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन करें और शारीरिक मानक परीक्षण तथा शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए समय रहते तैयारी पूरी कर लें। जिला-वार निर्धारित कार्यक्रम और परीक्षण की तारीखों की जानकारी भी आयोग की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।
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समस्या होने पर इन नंबरों पर करें संपर्क
भर्ती प्रक्रिया से संबंधित किसी भी जानकारी या समस्या के समाधान के लिए अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से संपर्क कर सकते हैं।

आयोग की ओर से जारी संपर्क नंबर इस प्रकार हैं:

दूरभाष नंबर: 0177-2629738

दूरभाष नंबर: 0177-2624313

टोल-फ्री नंबर: 1800-180-8004

अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे अपना प्रवेश पत्र समय रहते डाउनलोड कर लें और उसमें दर्ज सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, ताकि परीक्षण के दौरान किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
 
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