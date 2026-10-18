HP Big News: हिमाचल में 24 अक्तूबर तक मौसम साफ, पीजीआई-एम्स के डॉक्टरों को बिना परीक्षा नौकरी; सभी बड़ी खबरें
सराहन में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण, भरवाईं चौक पर ड्यूटी के दौरान एसआई की मौत; बिलासपुर में एएसआई का मुख्यालय बदला। पढ़ें, प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश में रविवार, 18 अक्तूबर को कई अहम खबरें सामने आई हैं। मौसम विभाग ने 24 अक्तूबर तक मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहने का पूर्वानुमान दिया है। प्रदेश सरकार ने पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स दिल्ली से स्नातकोत्तर करने वाले पात्र डॉक्टरों को मेरिट के आधार पर बिना लिखित परीक्षा और साक्षात्कार नियुक्ति देने की व्यवस्था की है। सराहन में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण हुआ। वहीं, ऊना के भरवाईं चौक पर ड्यूटी के दौरान एसआई राजेश कुमार धीमान की जान चली गई। बिलासपुर में एएसआई का मुख्यालय तलाई निर्धारित किया गया, जबकि शिमला के लोअर चक्कर में करीब 56 ग्राम चिट्टा बरामद होने के बाद एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से।
हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के पूर्वानुमान के अनुसार, 24 अक्तूबर तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश-बर्फबारी के आसार नहीं हैं। इस अवधि के लिए किसी जिले में विशेष मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की जन्मस्थली सराहन में रविवार को उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर सहित कई नेता शामिल हुए। समारोह में नेताओं ने वीरभद्र सिंह के लंबे राजनीतिक जीवन और प्रदेश के विकास में उनके योगदान को याद किया। मुकेश अग्निहोत्री ने उनके नेतृत्व और जनसेवा के प्रति समर्पण का उल्लेख किया। वहीं, विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह का पूरा हिमाचल उनकी कर्मस्थली रहा। सराहन में प्रतिमा की स्थापना को उनके समर्थकों और क्षेत्रवासियों के लिए भावनात्मक महत्व का आयोजन माना जा रहा है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए हिमाचल सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टर्स नीति-2025 में संशोधन किया है। नए प्रावधान के अनुसार, पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स दिल्ली से स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने वाले पात्र डॉक्टरों को निर्धारित रिक्त पदों पर बिना लिखित परीक्षा और साक्षात्कार नियुक्ति का अवसर मिलेगा। चयन एमबीबीएस और स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। यह व्यवस्था सीनियर रेजिडेंट, ट्यूटर और विशेषज्ञ चिकित्सकों के निर्धारित पदों के लिए लागू होगी। सरकार का उद्देश्य मेडिकल कॉलेजों में योग्य चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाना और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। नियुक्ति के लिए संबंधित अधिसूचना में दी गई पात्रता और शर्तें लागू होंगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
ऊना जिले के भरवाईं चौक पर यातायात व्यवस्था संभालते समय चिंतपूर्णी थाने में तैनात उपनिरीक्षक राजेश कुमार धीमान की मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार, वह जाम खुलवाने और वाहनों की आवाजाही सुचारू करवाने में लगे थे, तभी दो बसों के बीच फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सिविल अस्पताल चिंतपूर्णी ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। घटना से पुलिस विभाग में शोक का माहौल रहा। हादसे के कारणों और परिस्थितियों से संबंधित तथ्यों की पुष्टि जांच के आधार पर की जानी चाहिए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
बिलासपुर जिले के घुमारवीं पुलिस थाने में ड्यूटी के दौरान लापरवाही और पुलिस नियमों की अवहेलना के मामले में निलंबित सहायक उपनिरीक्षक का मुख्यालय अब तलाई निर्धारित किया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान के अनुसार, करीब एक माह पहले थाने के औचक निरीक्षण के दौरान ड्यूटी में लापरवाही का मामला सामने आया था। इसके बाद संबंधित एएसआई को निलंबित किया गया था। पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि पुलिस लाइन में तैनात एक कांस्टेबल को निलंबित किया गया है और एक अन्य पुलिसकर्मी के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ड्यूटी में लापरवाही और अनुशासनहीनता के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
राजधानी शिमला के लोअर चक्कर क्षेत्र में पुलिस की विशेष टीम ने एक आवासीय कमरे से करीब 56 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस के अनुसार, 15 और 16 अक्तूबर की मध्यरात्रि को गुप्त सूचना के आधार पर तलाशी ली गई थी। इस मामले में बिलासपुर जिले की 28 वर्षीय महिला के खिलाफ 16 अक्तूबर को प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धाराओं 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया है। अब बरामद नशीले पदार्थ के स्रोत और मामले में अन्य लोगों की संभावित भूमिका की जांच की जा रही है। मामला दर्ज होना आरोप सिद्ध होने के समान नहीं है; आगे की स्थिति जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर