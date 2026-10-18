HP Big News: हिमाचल में 24 अक्तूबर तक मौसम साफ, पीजीआई-एम्स के डॉक्टरों को बिना परीक्षा नौकरी; सभी बड़ी खबरें

हिमाचल प्रदेश में रविवार, 18 अक्तूबर को कई अहम खबरें सामने आई हैं। मौसम विभाग ने 24 अक्तूबर तक मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहने का पूर्वानुमान दिया है। प्रदेश सरकार ने पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स दिल्ली से स्नातकोत्तर करने वाले पात्र डॉक्टरों को मेरिट के आधार पर बिना लिखित परीक्षा और साक्षात्कार नियुक्ति देने की व्यवस्था की है। सराहन में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण हुआ। वहीं, ऊना के भरवाईं चौक पर ड्यूटी के दौरान एसआई राजेश कुमार धीमान की जान चली गई। बिलासपुर में एएसआई का मुख्यालय तलाई निर्धारित किया गया, जबकि शिमला के लोअर चक्कर में करीब 56 ग्राम चिट्टा बरामद होने के बाद एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से।

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