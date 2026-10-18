शिमला: लोअर चक्कर में महिला से 56 ग्राम चिट्टा बरामद, नशा तस्करी के मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज

राजधानी शिमला में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस की स्पेशल सेल ने लोअर चक्कर क्षेत्र में एक आवासीय कमरे से करीब 56 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया है। इस मामले में 28 वर्षीय महिला के खिलाफ मादक पदार्थों से संबंधित कानून के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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पुलिस के अनुसार, 15 और 16 अक्तूबर की मध्यरात्रि को गुप्त सूचना के आधार पर स्पेशल सेल की टीम ने लोअर चक्कर स्थित एक आवासीय कमरे में तलाशी ली। इस दौरान हीना पत्नी जगदीश, निवासी जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के कब्जे से करीब 56 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।बरामदगी के बाद पुलिस ने 16 अक्तूबर 2026 को प्राथमिकी संख्या 218/2026 दर्ज की। महिला के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है।पुलिस मामले की आगामी जांच में जुटी है। धारा 29 के तहत मामला दर्ज होने के चलते जांच में मादक पदार्थ की आपूर्ति और इस कारोबार में अन्य लोगों की संभावित भूमिका भी शामिल हो सकती है। पुलिस बरामदगी से जुड़े तथ्यों और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।