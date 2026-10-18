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शिमला: लोअर चक्कर में महिला से 56 ग्राम चिट्टा बरामद, नशा तस्करी के मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज

Sun, 18 Oct 2026 11:05 AM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Sun, 18 Oct 2026 11:05 AM IST
सार

शिमला पुलिस की स्पेशल सेल ने लोअर चक्कर क्षेत्र में एक आवासीय कमरे से करीब 56 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने 28 वर्षीय महिला के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब मादक पदार्थ की आपूर्ति और मामले में अन्य लोगों की संभावित भूमिका की जांच कर रही है।

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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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राजधानी शिमला में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस की स्पेशल सेल ने लोअर चक्कर क्षेत्र में एक आवासीय कमरे से करीब 56 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया है। इस मामले में 28 वर्षीय महिला के खिलाफ मादक पदार्थों से संबंधित कानून के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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पुलिस के अनुसार, 15 और 16 अक्तूबर की मध्यरात्रि को गुप्त सूचना के आधार पर स्पेशल सेल की टीम ने लोअर चक्कर स्थित एक आवासीय कमरे में तलाशी ली। इस दौरान हीना पत्नी जगदीश, निवासी जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के कब्जे से करीब 56 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।
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एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज
बरामदगी के बाद पुलिस ने 16 अक्तूबर 2026 को प्राथमिकी संख्या 218/2026 दर्ज की। महिला के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अन्य लोगों की भूमिका भी जांचेगी पुलिस
पुलिस मामले की आगामी जांच में जुटी है। धारा 29 के तहत मामला दर्ज होने के चलते जांच में मादक पदार्थ की आपूर्ति और इस कारोबार में अन्य लोगों की संभावित भूमिका भी शामिल हो सकती है। पुलिस बरामदगी से जुड़े तथ्यों और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

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