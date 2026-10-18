मौसम: हिमाचल प्रदेश में अगले सात दिन कैसा रहेगा मौसम? बारिश-बर्फबारी पर आया नया अपडेट; जानें

मौसम विभाग के अनुसार, 18 से 24 अक्तूबर तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रह सकता है। ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, कुल्लू, चंबा, सोलन, बिलासपुर, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में इस अवधि के दौरान किसी विशेष मौसम चेतावनी का उल्लेख नहीं किया गया है। विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले चार से पांच दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं, अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है।

ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड का असर बरकरार

प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह और रात के समय ठंड बनी हुई है। मौसम बुलेटिन के अनुसार, पिछले 24 घंटों में ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान शून्य से 2 डिग्री नीचे से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में यह 7 से 18 डिग्री और मैदानी व निचले पहाड़ी क्षेत्रों में 12 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। अधिकतम तापमान की बात करें तो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में 13 से 17 डिग्री, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 20 से 28 डिग्री और मैदानी व निचले पहाड़ी क्षेत्रों में 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान दर्ज किया गया।



कहां हुई हल्की बारिश?

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश दर्ज की गई। बुलेटिन के अनुसार, कुकुमसेरी में 4.8 मिलीमीटर, निचार में 2.3 मिलीमीटर, जोत में 1.2 मिलीमीटर और सराहन में 1.0 मिलीमीटर बारिश हुई। हालांकि, आने वाले दिनों के पूर्वानुमान में प्रदेश के किसी भी क्षेत्र के लिए बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं जताई गई है।



मौसम विभाग ने क्या बताया?

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के 18 अक्तूबर को दोपहर जारी बुलेटिन में 18 से 24 अक्तूबर तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान दिया गया है। इस अवधि के लिए जारी सात दिवसीय चेतावनी तालिका में सभी दिनों के सामने ‘कोई चेतावनी नहीं’ दर्ज है। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम के शुष्क रहने और दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि, मौसम में बदलाव को लेकर विभाग की ओर से जारी होने वाले नए पूर्वानुमान पर नजर रखना जरूरी होगा।