हिमाचल स्वास्थ्य विभाग: अब बुजुर्गों के घर पहुंचेगा अस्पताल, पहली अक्तूबर से शुरू होगा अभियान

70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों तक पहुंचेंगी टीमें

स्वास्थ्य टीम के पास टेस्ट कराने की किट होगी। ये टीमें संबंधित क्षेत्रों में रहने वाले 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों तक पहुंचेंगी। घर पर ही बुजुर्गों की सामान्य स्वास्थ्य जांच करने के साथ उनकी बीमारी और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों की जानकारी जुटाई जाएगी। जांच के दौरान किसी बुजुर्ग को बीमारी के लक्षण पाए जाने पर मौके पर ही आवश्यक उपचार दिया जाएगा। जरूरत के अनुसार दवाइयां भी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था रहेगी। गंभीर बीमारी या अस्पताल में उपचार की आवश्यकता वाले मामलों को संबंधित स्वास्थ्य संस्थान के लिए रेफर किया जाएगा। इससे खासकर उन बुजुर्गों को लाभ मिलेगा, जिन्हें उम्र अधिक होने या आवाजाही की परेशानी के कारण अस्पताल पहुंचने में दिक्कत होती है।