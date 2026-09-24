तैयारी: हिमाचल की नई औद्योगिक नीति जल्द, मशीनरी पर सब्सिडी और सस्ती बिजली का प्रस्ताव

प्रस्ताव अब मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के समक्ष रखा जाएगा

अब प्रस्ताव को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के समक्ष रखा जाएगा। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इसे अधिसूचित कर लागू किया जाएगा। सरकार का फोकस प्रदेश में निवेश बढ़ाने के साथ रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्योगों को प्रतिस्पर्धी माहौल उपलब्ध करवाने पर है। सरकार ने पहले भी संकेत दिए हैं कि नई औद्योगिक नीति में निवेशकों को ज्यादा सुविधाएं देने और कारोबार करना आसान बनाने पर जोर रहेगा। मुख्यमंत्री ने जुलाई में कहा था कि नई औद्योगिक नीति अंतिम चरण में है और इसका उद्देश्य निवेश आकर्षित करने, रोजगार बढ़ाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करना है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि नई औद्योगिक पॉलिसी तैयार है। जल्द ही इसे अधिसूचित किया जाएगा।