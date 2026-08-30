हिमाचल फिर गुलजार: शिमला-कसौली में बढ़ी सैलानियों की रौनक, तीसरे वीकेंड पर पर्यटन कारोबार को राहत

अगस्त का महीना खत्म होने से पहले हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर एक बार फिर रौनक लौटने लगी है। राजधानी शिमला के साथ कसौली, चायल और अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर इस वीकेंड बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शुक्रवार शाम से ही पर्यटन स्थलों की ओर वाहनों की आवाजाही बढ़ने लगी, जिससे होटल, रेस्तरां और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे खिल गए हैं।

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अगस्त के अंतिम दिनों में पहाड़ों पर मौसम सुहावना बना हुआ है। मैदानी इलाकों में गर्मी और उमस के बीच लोग ठंडे और खुशनुमा मौसम का आनंद लेने के लिए हिमाचल का रुख कर रहे हैं। पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि शनिवार और रविवार को पर्यटकों की आमद और बढ़ सकती है।पर्यटन कारोबारियों के मुताबिक 15 अगस्त की छुट्टियों के बाद यह लगातार तीसरा वीकेंड है, जब प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर बाहरी राज्यों से अपेक्षाकृत अच्छी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। शिमला समेत आसपास के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से होटल और रेस्तरां कारोबार को राहत मिली है। वीकेंड के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला, कसौली और चायल जैसे लोकप्रिय स्थलों का रुख कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के अन्य पर्यटन क्षेत्रों में भी पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है।पर्यटकों की बढ़ती संख्या का सीधा फायदा होटल, रेस्तरां, टैक्सी और अन्य पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को मिल रहा है। कारोबारियों का कहना है कि वीकेंड पर बढ़ने वाली पर्यटकों की संख्या से अगस्त के अंत में कारोबार को अच्छा सहारा मिल रहा है।फेडरेशन ऑफ हिमाचल होटल एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र चंद ठाकुर के अनुसार, पिछले कुछ सप्ताहांत से शिमला सहित प्रदेश के कई पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही में सुधार देखने को मिला है। इससे पर्यटन क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को राहत मिली है।