हिमाचल में बारिश का कहर: पांच घर ढहे, आठ क्षतिग्रस्त, 18 गोशालाएं ध्वस्त; नाले में बहने से एक की मौत

उधर, मंडी जिले की चौहार घाटी में सवाड़ नाले को पार करते समय तेज बहाव की चपेट में आने से 55 वर्षीय सबला राम निवासी ग्रामण बह गए। वह अखरोट लेने गए थे। वापसी में नाला पार करते समय तेज बहाव में बहने के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बुधवार शाम तक प्रदेशभर में 60 सड़कें बंद थीं। कुल्लू जिले के बंजार क्षेत्र में 60 ट्रांसफार्मर ठप होने से बंजार, सैंज और मंडी जिले के सीमावर्ती इलाकों के 100 से अधिक गांवों में बिजली ठप है।



जलोड़ी जोत के समीप एनएच-305 पर चार जगह भूस्खलन से यातायात बाधित हुआ। बिंद्राबणी और फाडेलनाला में मलबा हटा यातायात बहाल कर दिया गया है। बिलासपुर की जुखाला पंचायत के नलवाड़ गांव में मंगलवार आधी रात पहाड़ी से भारी पत्थर गिरने से पशुशाला क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में एक गाय की मौत हो गई। सिरमौर में बारिश के चलते नाहन-ददाहू मुख्य मार्ग 19 घंटे बंद रहा। शिमला से धर्मपुर तक ट्रेनें चलाने का वीरवार को ट्रायल होगा। शुक्रवार को आधे तक ट्रेनों का नियमित संचालन होगा।



कांगड़ा-सिरमौर में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कांगड़ा और सिरमौर के कई हिस्सों में वीरवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 4 से 6 सितंबर तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 7 और 8 सितंबर को भी एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं।