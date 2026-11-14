Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   himachal pradesh illegal road encroachment 50000 fine electricity water connections

हिमाचल में रास्ता रोकने वालों की खैर नहीं: 50 हजार रुपये जुर्माना, घर के बिजली-पानी के कनेक्शन भी कटेंगे

Sat, 14 Nov 2026 11:02 AM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Sat, 14 Nov 2026 11:02 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक रास्तों पर अवैध कब्जा करने और लोगों की आवाजाही रोकने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाया है। नए प्रावधानों के तहत 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाने के साथ बिजली और पानी के कनेक्शन भी काटे जा सकेंगे। अब तहसीलदार को ऐसे मामलों में सीधे कार्रवाई करने की शक्तियां दी गई हैं।

विज्ञापन
himachal pradesh illegal road encroachment 50000 fine electricity water connections
हिमाचल में रास्ता रोकना पड़ेगा भारी! - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हिमाचल प्रदेश में अब सार्वजनिक और गैर-मुमकिन रास्तों पर अवैध कब्जा करना या लोगों की आवाजाही रोकना भारी पड़ सकता है। प्रदेश सरकार ने ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया है। रास्तों पर अवैध कब्जा करने वालों पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। इतना ही नहीं, संबंधित घर के बिजली और पानी के कनेक्शन भी काटे जा सकेंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में भू-संशोधन नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई।

विज्ञापन


अब तहसीलदार सीधे कर सकेंगे कार्रवाई
नए प्रावधानों के तहत तहसीलदार को रास्तों पर अवैध कब्जे और आवाजाही रोकने से जुड़े मामलों में सीधे कार्रवाई करने और जुर्माना लगाने की शक्तियां दी गई हैं। इससे प्रभावित लोगों को अपनी शिकायत लेकर बार-बार सिविल कोर्ट या एसडीएम कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रशासन मौके पर ही कार्रवाई कर सकेगा। सरकार के इस फैसले से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। कई जगहों पर रास्तों को लेकर विवाद और अतिक्रमण की शिकायतें सामने आती रहती हैं। इससे किसानों, ग्रामीणों और आम लोगों की आवाजाही प्रभावित होती है।

विज्ञापन
Trending Videos

क्या होते हैं गैर-मुमकिन और सरेआम रास्ते?
गैर-मुमकिन रास्ता: जब जमीन मालिक कोई प्लॉट बेचता है तो आवाजाही की सुविधा के लिए जमीन में 2 से 3 मीटर तक जगह रास्ते के रूप में छोड़ता है। इस रास्ते पर कोई व्यक्ति अवैध कब्जा नहीं कर सकता और न ही इसे बंद कर सकता है।

सरेआम रास्ता: यह पारंपरिक सार्वजनिक रास्ता होता है, जिसका इस्तेमाल लोग लंबे समय से आवाजाही के लिए करते आ रहे हैं। ऐसे रास्तों पर किसी व्यक्ति को लोगों की आवाजाही रोकने या अवैध कब्जा करने का अधिकार नहीं है।

ग्रामीणों और किसानों को मिलेगी राहत
सरकार के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें रास्ते बंद होने या अतिक्रमण के कारण अपने घरों, खेतों और अन्य स्थानों तक पहुंचने में परेशानी होती है। नए प्रावधानों के तहत प्रशासनिक कार्रवाई आसान होने से रास्तों से जुड़े विवादों के निपटारे में तेजी आने की संभावना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed