हिमाचल: मांगों को लेकर 12 से 17 नवंबर तक सभी जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे पेंशनर्स

हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति जिला मंडी की बैठक संयोजक हेम सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में सुंदरनगर में आयोजित हुई। बैठक में हिमाचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर मुख्य अतिथि और अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इनके इलावा कांगड़ा के सयोजक रविंद्र राणा, प्रदेश कोषाध्यक्ष सेठ राम, जिला शिमला के संयोजक मोहन ठाकुर और प्रदेश मीडिया प्रभारी सैन राम नेगी भी विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स सयुंक्त संघर्ष समिति की 18 सितंबर को बिलासपुर में आयोजित की गई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सयुंक्त संघर्ष के बैनर तले प्रदेश के 18 बड़े संगठनों के पेंशनर्स 12 से 17 नवंबर तक सभी जिला मुख्यालय में 11:00 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक प्रदर्शन करेंगे, जिसमें प्रतिदिन 11 पेंशनर साथी धरने पर बैठेंगे और लगभग 45-50 अन्य सभी धरना स्थल पर अपनी उपस्थिति देंगे और इसी के साथ ही 19 नवंबर को धर्मशाला जोरावार स्टेडियम में विशाल रैली धरना और विधानसभा का घेराव किया जाएगा।

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