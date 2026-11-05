हिमाचल: हाईकोर्ट ने कहा- निजी होटलों में 500 एमएल पानी की बोतलों पर प्रतिबंध नहीं

याचिकाकर्ता ने अदालत में दलील दी कि सरकार के 29 मार्च 2025 की अधिसूचना के बाद निजी होटलों में भी 500 मिलीलीटर तक की पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक लगाई जा रही है, जो गलत है। खंडपीठ ने अधिसूचना का अध्ययन करने के बाद साफ किया कि यह प्रतिबंध केवल सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और अन्य राज्य संगठनों की इंडोर आधिकारिक बैठकों, सम्मेलनों, कार्यक्रमों और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों पर लागू होता है। यदि कोई सरकारी विभाग किसी निजी होटल में बैठक या कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है तो वहां 500 मिलीलीटर तक की बोतलों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।