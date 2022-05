{"_id":"6287cb79449ccc0cb82f8d0e","slug":"himachal-engineer-puranjay-got-one-crore-annual-package-in-amazon","type":"story","status":"publish","title_hn":"Success Story: हिमाचल के इंजीनियर पुरंजय को अमेजन में मिला एक करोड़ का सालाना पैकेज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Published by: Krishan Singh Updated Sat, 21 May 2022 02:02 AM IST