खेल: हिमाचल की बेटी पुष्पा राणा की कप्तानी में भारत फिर कबड्डी चैंपियन, मैराथन में सावन बरवाल ने जीता रजत

भारत ने कबड्डी में अपनी बादशाहत बरकरार रखते हुए एशियाई खेल-2026 में पुरुष और महिला दोनों वर्गों का स्वर्ण पदक जीत लिया। पुरुषों और महिलाओं दोनों ने ही फाइनल में ईरान को पटखनी दी। पुरुष टीम ने 9वीं बार एशियाई खेलों का स्वर्ण जीता, जबकि महिलाओं का यह लगातार दूसरा और कुल चौथा स्वर्ण पदक है।

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हिमाचल की बेटी पुष्पा राणा की कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने फाइनल मुकाबले में ईरान को 37-34 से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। खास बात यह है कि लगातार दूसरी बार भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तानी हिमाचल की बेटी ने की है। वर्ष 2022 के एशियाई खेलों में हिमाचल प्रदेश की ही रितु नेगी ने टीम की कमान संभाली थी।इस बार कप्तानी की जिम्मेदारी पुष्पा राणा के हाथों में थी। भारत ने महिला कबड्डी में 2010 में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद 2014, 2022 और अब 2026 में भी भारतीय महिला टीम चैंपियन बनी है। इस बार भारतीय टीम की एक और बड़ी उपलब्धि यह रही कि उसने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला नहीं गंवाया। हिमाचल प्रदेश से टीम में कप्तान पुष्पा राणा के अलावा ज्योति ठाकुर, भावना और रितु नेगी शामिल रहीं। हालांकि, फाइनल मुकाबले में पूर्व कप्तान रितु नेगी को खेलने का मौका नहीं मिला।वहीं, पुष्पा, ज्योति और भावना की तिकड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उधर, मैराथन में भारतीय सेना में हवलदार हिमाचल के मंडी जिले के जोगिंद्रनगर निवासी धावक सावन बरवाल ने इतिहास रच दिया। उन्होंने 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकेंड का समय निकाल रजत पदक अपने नाम किया। यह उनके कॅरिअर की इस तरह की दूसरी मैराथन थी। उन्होंने अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड 22 सेकंड से बेहतर किया।