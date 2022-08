Himachal Congress: नाराज आनंद शर्मा से मिले राजीव शुक्ला, बोले- वे पार्टी के लिए समर्पित

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने नई दिल्ली में नाराज चल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद राजीव शुक्ला ने कहा कि राज्य प्रभारी होने के नाते आनंद शर्मा से मिलना मेरी जिम्मेदारी है। वह पार्टी के लिए समर्पित है और किसी तरह की समस्या नहीं है। अगर कोई मतभेद है तो उन्हें दूर किया जाएगा।

I'm state in charge. It's my responsibility to meet him. He is devoted to party & there is no problem. If there is anything it will be clarified: Congress leader Rajeev Shukla after meeting Anand Sharma who recently resigned as the chairman of Steering Committee of Himachal polls pic.twitter.com/MKYkco4tXP