हिमाचल: पूर्व पर्यटन मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया नहीं रहे, दिल का दौरा पड़ने से निधन; शाहपुर में शोक की लहर

हिमाचल प्रदेश की राजनीति से मंगलवार सुबह एक दुखद खबर सामने आई। शाहपुर के पूर्व विधायक और प्रदेश के पूर्व पर्यटन मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया का निधन हो गया। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। परिजन और आसपास के लोग उन्हें उपचार के लिए एक निजी अस्पताल ले जाने की तैयारी में जुटे, लेकिन उनकी हालत तेजी से बिगड़ गई और रास्ते में ही उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर फैलते ही शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से लेकर पूरे कांगड़ा जिले तक शोक की लहर दौड़ गई। उनके समर्थक, राजनीतिक सहयोगी और क्षेत्र के लोग इस खबर से स्तब्ध हैं।

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शाहपुर की राजनीति में रहा लंबा प्रभाव

मेजर विजय सिंह मनकोटिया शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में लंबे समय तक एक प्रमुख चेहरा रहे। उन्होंने क्षेत्र की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई और कई वर्षों तक उनका प्रभाव बना रहा। विधायक के रूप में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के साथ उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। राजनीतिक जीवन के दौरान वे कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सक्रिय रहे और शाहपुर की राजनीति में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती रही। उनके निधन के बाद क्षेत्र में लोग उनके राजनीतिक सफर और सार्वजनिक जीवन में किए गए कार्यों को याद कर रहे हैं।