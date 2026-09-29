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हिमाचल: पूर्व पर्यटन मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया नहीं रहे, दिल का दौरा पड़ने से निधन; शाहपुर में शोक की लहर

Tue, 29 Sep 2026 10:46 AM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला।
अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला। Published by: Ankesh Dogra Updated Tue, 29 Sep 2026 10:46 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश की राजनीति के वरिष्ठ नेता और शाहपुर से पूर्व विधायक एवं पर्यटन मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया का मंगलवार सुबह निधन हो गया। बताया जा रहा है कि सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके निधन की खबर सामने आते ही शाहपुर सहित कांगड़ा जिले में शोक की लहर दौड़ गई। शाहपुर की राजनीति में मेजर मनकोटिया लंबे समय तक प्रभावशाली चेहरा रहे और प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली।

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former himachal tourism minister major vijay singh mankotia dies heart attack
पूर्व पर्यटन मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया (फाइल फोटो)। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश की राजनीति से मंगलवार सुबह एक दुखद खबर सामने आई। शाहपुर के पूर्व विधायक और प्रदेश के पूर्व पर्यटन मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया का निधन हो गया। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। परिजन और आसपास के लोग उन्हें उपचार के लिए एक निजी अस्पताल ले जाने की तैयारी में जुटे, लेकिन उनकी हालत तेजी से बिगड़ गई और रास्ते में ही उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर फैलते ही शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से लेकर पूरे कांगड़ा जिले तक शोक की लहर दौड़ गई। उनके समर्थक, राजनीतिक सहयोगी और क्षेत्र के लोग इस खबर से स्तब्ध हैं।

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शाहपुर की राजनीति में रहा लंबा प्रभाव
मेजर विजय सिंह मनकोटिया शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में लंबे समय तक एक प्रमुख चेहरा रहे। उन्होंने क्षेत्र की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई और कई वर्षों तक उनका प्रभाव बना रहा। विधायक के रूप में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के साथ उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। राजनीतिक जीवन के दौरान वे कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सक्रिय रहे और शाहपुर की राजनीति में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती रही। उनके निधन के बाद क्षेत्र में लोग उनके राजनीतिक सफर और सार्वजनिक जीवन में किए गए कार्यों को याद कर रहे हैं।

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समर्थकों में शोक की लहर
मेजर मनकोटिया के निधन की खबर सामने आते ही उनके समर्थकों और शुभचिंतकों का उनके आवास की ओर पहुंचना शुरू हो गया। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। शाहपुर क्षेत्र के लोगों के लिए उनका निधन एक बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है। लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहने के कारण विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ उनका जुड़ाव रहा। मेजर विजय सिंह मनकोटिया के निधन से हिमाचल की राजनीति में उनके लंबे सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया है।
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