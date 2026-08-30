हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र: तीन दिन के अवकाश के बाद आज फिर गरमाएगा मानसून सत्र, हंगामे के आसार

रोजगार गारंटी पर विपक्ष घेरेगा सरकार

नियम 130 के तहत रोजगार गारंटी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। रणधीर शर्मा, सुधीर शर्मा, राकेश जम्वाल, हंसराज और जीत राम कटवाल युवाओं के लिए रोजगार की गारंटी के क्रियान्वयन पर चर्चा का प्रस्ताव रखेंगे। इस दौरान प्रदेश सरकार की रोजगार संबंधी गारंटी और उसके धरातल पर क्रियान्वयन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस होने के आसार हैं।

जलविद्युत से राजस्व वसूली पर भी चर्चा

सदन में प्रदेश के जल संसाधनों और जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े राजस्व का मुद्दा भी उठेगा। विधायक केवल सिंह पठानिया नियम 130 के तहत रॉयल्टी, फ्री पावर और जल उपकर के बकाया भुगतान की वसूली तथा प्रदेश के राजस्व हितों के संरक्षण पर चर्चा का प्रस्ताव रखेंगे। इस दौरान जल संसाधनों से राज्य को होने वाली आय और बकाया राजस्व की वसूली को लेकर सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा होगी।