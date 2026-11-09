{"_id":"6af1d14ade3c43dd7c06b74d","slug":"hill-queens-hosted-a-special-feast-for-the-children-at-himgiri-ashram-shimla-news-c-19-sml1002-817729-2026-11-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: हिल क्वींस ने हिमगिरि आश्रम

में बच्चों को कराया विशेष भोज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: हिल क्वींस ने हिमगिरि आश्रम में बच्चों को कराया विशेष भोज

शिमला ब्यूरो

Updated Mon, 09 Nov 2026 11:59 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

