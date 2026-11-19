हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बड़सर उपमंडल के तहत ग्राम पंचायत मक्कड़ के अवाह गांव में गुरुवार सुबह जंगली सूअरों के झुंड ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। जंगल में काम कर रहे 59 वर्षीय जैसी राम पर यह हमला हुआ। अचानक हुए हमले से घबराए जैसी राम ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। उन्हें तत्काल उपचार के लिए भोटा अस्पताल पहुंचाया गया। परिजनों के अनुसार, जैसी राम सुबह करीब सात बजे चीड़ के पेड़ों से बिरोजा निकालने जंगल गए थे। इसी दौरान जंगली सूअरों का एक झुंड अचानक उनके सामने आ गया। इससे पहले कि वह संभल पाते, सूअरों ने उन पर हमला कर दिया। जैसी राम ने हिम्मत दिखाते हुए मौके से भागकर अपनी जान बचाई। घर पहुंचने के बाद उन्हें भोटा अस्पताल में उपचार मिला। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया।

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ग्रामीणों की चिंता

ग्रामीण तारा चंद, कमल कुमार और कल्पना देवी ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जंगलों में जंगली सूअरों की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। इससे स्थानीय लोगों को हमेशा खतरा बना रहता है। ग्रामीण अपनी घरेलू जरूरतों और आजीविका के लिए रोजाना जंगलों में जाते हैं। ऐसे में जंगली जानवरों के अचानक सामने आने से बड़े हादसे का डर रहता है।

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