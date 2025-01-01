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इसके लिए दिसंबर में खंड स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों का आयोजन ग्रामीण विकास एजेंसी की ओर से किया जाएगा। इनके माध्यम से महिलाओं को बैंक की विभिन्न योजनाओं, ऋण सुविधाओं और स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी दी जाएगी।बैंक सखियां महिलाओं को बैंक से जुड़ी जरूरी प्रक्रियाओं के बारे में भी बताएंगी, ताकि उन्हें योजनाओं का लाभ लेने में किसी तरह की परेशानी न हो। ग्रामीण क्षेत्रों में कई महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, लेकिन पूंजी और बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी न होने के कारण अपना कारोबार शुरू नहीं कर पाती हैं।ऐसे में बैंक सखियां उन्हें लघु कारोबार शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाने में मदद करेंगी। इससे महिलाएं अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार छोटा व्यवसाय शुरू कर सकेंगी।बैंक सखियों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने और ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा।कोटमहिलाओं को कारोबार से जोड़ने और योजनाओं की जानकारी देने के लिए बैंक सखियां खंड स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेंगी। इस संबंध में संबंधित बीडीओ को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।