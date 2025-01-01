विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ऐसे में ग्रामीणों को पीने के पानी के साथ घरेलू जरूरतें पूरी करने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी अनिक कुमार, वार्ड पंच हुक्म सिंह, बीरेंद्र कुमार, कमलेश कुमारी, पूर्ण चंद और वतन सिंह ने बताया कि पिछले कई महीनों से गांव में पेयजल आपूर्ति नियमित नहीं है।छह-सात दिन इंतजार करने के बाद नलों में पानी आता भी है तो इतनी कम अवधि में परिवार की जरूरत के अनुसार पानी जमा करना मुश्किल हो जाता है।ग्रामीणों के अनुसार पानी की किल्लत के चलते खाना बनाने, कपड़े धोने, घरों की सफाई और पशुओं के लिए पानी जुटाना भी चुनौती बन गया है।उन्होंने जल शक्ति विभाग से समस्या का स्थायी समाधान करने, मौके पर पहुंचकर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की जांच करने और नियमित रूप से पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाने की मांग की है।कोटक्षेत्र में पानी की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद यदि अवाह गांव में पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो रही है तो इसकी जांच करवाई जाएगी और समस्या का पता लगाकर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।