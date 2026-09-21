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Shimla News: कुत्ते के हमले से घायल बच्ची को लगे 11 टांके लोगों का फूटा गुस्सा, टाउनहॉल के बाहर धरना

शिमला ब्यूरो

Updated Mon, 21 Sep 2026 11:59 PM IST Updated Mon, 21 Sep 2026 11:59 PM IST

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