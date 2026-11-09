{"_id":"6af1d33645d1e0433b00be58","slug":"forests-in-new-shimla-filled-with-trash-debris-dumped-in-various-spots-shimla-news-c-19-sml1002-817724-2026-11-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: कचरे से भर गए न्यू शिमला के जंगल जगह-जगह मलबा डंप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: कचरे से भर गए न्यू शिमला के जंगल जगह-जगह मलबा डंप

शिमला ब्यूरो

Updated Mon, 09 Nov 2026 11:59 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

