Shimla News: कैंसर अस्पताल में मरीजों को परोसा भोजन
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। रोटरी क्लब ऑफ शिमला हिल क्वींस की ओर से शुक्रवार को आईजीएमसी कैंसर अस्पताल शिमला में सामुदायिक सेवा परियोजना प्रोजेक्ट प्रश्रय का आयोजन किया गया। इस दौरान 50 से अधिक मरीजों और उनके तीमारदारों को भोजन परोसा गया। एजी जोन-2 सुरभि करोल ने सूजी की खीर तैयार कर मरीजों को परोसी जबकि रिम्मी आहूजा ने मूंग दाल की खिचड़ी बनाकर वितरित की। इस सेवा कार्य में इंटर्न सेहर ने भी मुस्कान के साथ भोजन वितरण में सहयोग किया। क्लब अध्यक्ष हरप्रीत सेंबी ने इस सेवा कार्य में सहयोग देने वाले सभी स्वयंसेवकों का आभार व्यक्त किया। संवाद
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