Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   electricity bill not payed

Shimla News: बिल नहीं भरा तो घरों में पसरेगा अंधेरा, बिना नोटिस के कटेगी बिजली

Sun, 15 Nov 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
electricity bill not payed
बोर्ड ने सुन्नी क्षेत्र के लोगों को जारी किया अल्टीमेटम, कल तक भरें बिल
विज्ञापन

ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों उपभोक्ताओं को लापरवाही पड़ेगी भारी, बिजली बोर्ड हुआ सख्त
सैकड़ों उपभोक्ताओं का अक्तूबर का लाखों रुपये का बिल बकाया
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। बिजली बिल जमा करवाने में लापरवाही बरत रहे सुन्नी क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण उपभोक्ताओं पर अब बिजली बोर्ड शिकंजा कसने जा रहा है। अक्तूबर और इससे पहले के बिजली बिल लंबित रखने वाले उपभोक्ताओं को बोर्ड ने 17 नवंबर तक भुगतान करने को कहा है। अगर इस तय सीमा पर उपभोक्ता अपना लंबित बिजली बिल जमा नहीं करवाते हैं तो बिना किसी नोटिस के लोगों के घरों की बिजली काट दी जाएगी। ऐसे में लोगों को अंधेरे में रहने को मजबूर होना पड़ेगा।

राजधानी के साथ लगते विद्युत उपमंडल सुन्नी के तहत करीब 12 हजार बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे उपभोक्ताओं की है, जिन्होंने कई महीनों से अपना बिल जमा तक करवाने की जहमत तक नहीं उठाई है। इस कारण बोर्ड की लाखों रुपये की राशि बकाया है। लिहाजा बार-बार सूचित करने के बाद अब बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बकाया वसूली को लेकर ढिलाई नहीं बरती जाएगी। बोर्ड के अनुसार बसंतपुर, सुन्नी, मंढोलघाट, पाहल, बमोत, कोटला, तत्तापानी, शाकरा, मांजू, घैणी, चनावग और थाची क्षेत्र के उपभोक्ताओं के बिजली बिल लंबित हैं। इन सभी को 17 नवंबर तक भुगतान करना होगा। बोर्ड का कहना है कि उपभोक्ता अपना बकाया बिजली बिल विद्युत उपमंडल सुन्नी के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा बिजली बोर्ड की ऑनलाइन साइट, गूगल पे, फोन पे और लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। विद्युत उपमंडल सुन्नी के सहायक अभियंता मनीष कुमार संधू ने बताया कि उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए अंतिम चेतावनी जारी कर दी गई है। निर्धारित तिथि तक बिल जमा नहीं करवाने वालों के बिजली कनेक्शन बिना किसी पूर्व सूचना के अस्थायी रूप से काट दिए जाएंगे। इसके लिए अलग से कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे में उपभोक्ता समय रहते बकाया बिल जमा करवाएं, ताकि बिजली आपूर्ति बाधित होने की नौबत न आए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed