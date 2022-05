{"_id":"628f5e95303ec1634f61291a","slug":"drone-repairing-course-will-be-started-in-five-iti-in-himachal-pradesh","type":"story","status":"publish","title_hn":"Himachal Pradesh: पांच आईटीआई में शुरू होंगे ड्रोन की मरम्मत के कोर्स","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Fri, 27 May 2022 05:00 AM IST