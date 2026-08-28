Shimla News: डॉ. गोपाल खेल परिषद के अध्यक्ष नियुक्त
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजकीय महाविद्यालय कोटशेरा के प्राचार्य डॉ. गोपाल चौहान को विश्वविद्यालय की खेल एवं सह-पाठ्यक्रम परिषद में अहम जिम्मेदारी मिली है। परिषद की कार्यकारिणी की बैठक में उन्हें अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी। यह जिम्मेदारी केवल औपचारिक नहीं है। परिषद विश्वविद्यालय की खेल प्रतियोगिताओं, युवा उत्सव और संबंधित गतिविधियों की व्यवस्था से जुड़ी है। कार्यकारिणी के एजेंडे में आगामी प्रतियोगिताओं की स्वीकृति और खेल कैलेंडर तय करना भी शामिल है। खेल कोटे से प्रवेश के नियमों पर भी परिषद निर्णय लेती है। ऐसे में कोटशेरा के प्राचार्य की भूमिका विश्वविद्यालय स्तर तक पहुंचती है। छह अगस्त की वार्षिक बैठक के एजेंडे में कार्यकारिणी के चुनाव का प्रावधान भी रखा गया था। संवाद
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