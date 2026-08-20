दायित्वों का ईमानदारी से करें निर्वहन : कुलपति
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:59 PM IST
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शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए तीन दिवसीय व्यावसायिक कौशल एवं विकास कार्यशाला का दूसरा चरण वीरवार को शुरू हुआ। कार्यशाला का शुभारंभ कुलपति प्रो. महावीर सिंह ने किया। केंद्र के निदेशक प्रो. डीआर ठाकुर, कार्यकारिणी परिषद सदस्य सुरेश कुमार, कोर्ट सदस्य राजेश ठाकुर और करीब 40 कर्मचारी मौजूद रहे। उन्होंने कर्मचारियों से अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और जिम्मेदारी से करने को कहा। कुलपति ने कहा कि गैर शिक्षक कर्मचारी विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली की रीढ़ हैं। सहायक निदेशक डॉ. शालिनी कश्मीरिया ने कार्यशाला के उद्देश्यों की जानकारी दी। निदेशक प्रो. डीआर ठाकुर ने निरंतर कौशल विकास को जरूरी बताया। संवाद
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