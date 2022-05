{"_id":"6290c6191849e102eb012b10","slug":"directorate-of-higher-education-shimla-show-cause-notice-to-18-lecturers","type":"story","status":"publish","title_hn":"Directorate Higher Education Himachal: ड्यूटी लगने के बाद भी प्रशिक्षण लेने नहीं पहुंचे 18 प्रवक्ताओं को नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sat, 28 May 2022 05:00 AM IST