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Shimla News: धामी में बताया पौष्टिक भोजन का महत्व

Sat, 17 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:59 PM IST
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Dhami explained the importance of nutritious food
शिमला। राजकीय महाविद्यालय धामी में विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। यह आयोजन महाविद्यालय की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति तथा विज्ञान सोसायटी ने संयुक्त रूप से किया। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को खाद्य सुरक्षा, संतुलित पोषण और भोजन की बर्बादी रोकने के महत्व के प्रति जागरूक करना था। विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों ने पावर पॉइंट प्रस्तुतियों के माध्यम से पौष्टिक भोजन का महत्व बताया। उन्होंने भूख, कुपोषण की समस्या और टिकाऊ खाद्य प्रथाओं की आवश्यकता पर भी जोर दिया। महाविद्यालय के प्राचार्य दिनेश सिंह कंवर ने अपने स्वस्थ खान-पान की आदतें अपनाने पर बल दिया। संवाद
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