Shimla News: मनाली से निकलेगी देवभूमि पार्टी की पदयात्रा
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की 21 दिवसीय अश्वमेघ पदयात्रा 2 अक्तूबर को मनाली से शुरू होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक रुमित सिंह ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष अमर सिंह ठाकुर के नेतृत्व में प्रस्तावित 600 किलोमीटर की पदयात्रा प्रदेश के विभिन्न जिलों से होकर 22 अक्तूबर को शिमला पहुंचेगी। पार्टी के अनुसार यात्रा के दौरान शाम को मशाल यात्रा भी निकाली जाएगी। पदयात्रा में महीपाल राणा, यूएस राणा और पूर्ण सिंह विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। संवाद
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