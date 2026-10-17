Shimla News: कार्ट रोड पर कटे फल करवाए नष्ट
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग की टीम ने शनिवार को कार्ट रोड पर भी निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ लोग सड़क किनारे खुले में फल काटकर बेचते हुए पाए गए। वीकेंड पर यहां बड़ी संख्या में पर्यटकों की आवाजाही रहती है। ऐसे में खुले में कटे फल खाने से लोगों के बीमार होने का खतरा बना रहता है। इसे देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग की सहायक आयुक्त डॉ. विजया की अगुवाई में टीम ने मौके पर खुले में रखे कटे फलों को नष्ट करवाया। वहीं लिफ्ट के पास विभागीय टीम को देखकर कुछ फल विक्रेता अपनी फलों की क्रेट लेकर मौके से भाग गए। कुछ विक्रेताओं ने छोटी लिफ्टों के बाहर अपनी फलों की टोकरियां छिपा दीं। संवाद
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