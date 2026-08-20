Shimla News: अकेलापन दूर करने का ठिकाना बना डे केयर सेंटर, तंबोला-कैरम से खिल उठे बुजुर्ग

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केंद्र में उपचार भी करवा रही हूंदो बेटे और एक बेटी है। बेटों की शादियां हो गई हैं। मैं परिवार के साथ रहती हूं, लेकिन पीठ दर्द की वजह से करीब 10 साल पहले केंद्र में आना शुरू किया और फिजियोथैरेपी करवाई। इसके बाद धीरे-धीरे केंद्र में मेरे दोस्त बनने लगे और अब यहां अच्छा समय बीत रहा है।