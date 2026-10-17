Shimla News: तारादेवी मंदिर में कल होगा दंगल
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
शिमला। राजधानी के प्रसिद्ध तारादेवी मंदिर में दुर्गाष्टमी पर सोमवार 19 अक्तूबर को पारंपरिक तारादेवी मेला धूमधाम से मनाया जाएगा। तारादेवी मंदिर न्यास की ओर से दंगल का आयोजन भी किया जाएगा। प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करने वाले पहलवान को 51 हजार रुपये और दूसरे स्थान पर रहने वाले पहलवान को 31 हजार रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा। मंदिर न्यास ने दंगल प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक सभी पहलवानों से सुबह 11 बजे तक अपना नाम पंजीकृत करवाने की अपील की है। इसके बाद किसी भी पहलवान का नाम पंजीकृत नहीं किया जाएगा। दंगल दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। संवाद
विज्ञापन