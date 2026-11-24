Shimla News: रिज मैदान पर ग्रामीण भारत महोत्सव में उमड़ी भीड़
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। रिज मैदान के पद्मदेव परिसर में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव-2026 में मंगलवार को लोगों की खूब भीड़ उमड़ी। बीते वीरवार को शुरू हुआ यह महोत्सव 28 नवंबर तक चलेगा। महोत्सव के प्रति लोगों का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। इसमें हिमाचल सहित दस राज्यों के ग्रामीण उत्पादक, शिल्पकार और स्वयं सहायता समूह अपने उत्पादों के साथ भाग ले रहे हैं। प्रदर्शनी में नौ अन्य राज्यों के जीआई-टैग प्राप्त और पारंपरिक उत्पाद भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोग चीड़ की लकड़ी से बने बॉक्स, पूजा की थालियां, पेन होल्डर, चिल्लर बॉक्स और कैसरोल जैसे उत्पादों की खरीदारी कर रहे हैं। वहीं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं मूंग बड़ी से लेकर सेब के चिप्स तक के उत्पाद बेच रही हैं। प्रदर्शनी में अनाज, पहाड़ी राजमा, कोलथ, रौंगी और चावल सहित कई पारंपरिक खाद्य उत्पाद भी बिक्री और प्रदर्शन के लिए उपलब्ध हैं। महोत्सव के माध्यम से ग्रामीण उत्पादकों और शिल्पकारों को अपने उत्पादों के प्रचार-प्रसार और बिक्री के लिए मंच मिल रहा है। संवाद
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