फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   COURT DECESSION

Shimla News: चिट्टा तस्करी के मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज

Tue, 06 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
COURT DECESSION
ढली पुलिस थाना क्षेत्र में दर्ज चिट्टा तस्करी के मामले में पुलिस ने आरोपियों की भूमिका, तथ्यों को अदालत के समक्ष रखा
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। चिट्टा तस्करी के मामले में शिमला पुलिस को अदालत में बड़ी सफलता मिली है। विशेष न्यायाधीश, सीबीआई कोर्ट, शिमला ने चिट्टा तस्करी के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। पुलिस थाना ढली के अंतर्गत आरोपी दीपक वर्मा निवासी ठियोग के कब्जे से करीब आठ ग्राम चिट्टा बरामद किया था। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने चिट्टे की तस्करी के स्रोत तक पहुंचने के लिए बैकवर्ड लिंकेज की गहनता से जांच की। इस दौरान रजनीश डाडा निवासी मोहाली को कथित मुख्य तस्कर के रूप में चिह्नित किया गया। इसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों की ओर से अदालत में जमानत याचिकाएं दायर की गई थीं। पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए आरोपियों की भूमिका, मामले के तथ्यों और जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों को अदालत के समक्ष रखा। अभियोजन पक्ष की ओर से भी मामले में प्रभावी पैरवी की गई। इन दलीलों और पुलिस की ओर से प्रस्तुत सामग्री पर विचार करने के बाद विशेष न्यायाधीश, सीबीआई कोर्ट, शिमला ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं हैं। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई नशा तस्करी के मामलों में केवल नशे की बरामदगी और गिरफ्तारी तक सीमित न रहकर तस्करों के नेटवर्क की कड़ियों तक पहुंचने और अदालत में मजबूत पैरवी करने की रणनीति को दर्शाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed