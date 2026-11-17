Shimla News: नक्शे के 14 आवेदनों को निगम ने दी मंजूरी
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। नगर निगम की सिंगल अंब्रेला कमेटी की बैठक मंगलवार को आयुक्त सचिन कंवल की अध्यक्षता में हुई। इसमें भवनों के नक्शों और कंपलीशन से जुड़े 26 आवेदनों पर चर्चा हुई। कमेटी ने सभी औपचारिकताएं पूरी करने वाले 14 आवेदनों को मंजूरी दी है। 12 आवेदनों में दस्तावेज की कमी पाई गई। इन्हें आपत्तियों के साथ वापस लौटा दिया है। नगर निगम वास्तुकार राजेश शर्मा ने कहा कि 14 आवेदनों को कमेटी ने मंजूरी दे दी है। इन लोगों को जल्द मंजूरी पत्र जारी किए जाएंगे। यह लोग अब निर्माण शुरू कर सकेंगे। ब्यूरो
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