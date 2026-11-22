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इस वजह से लोगों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा है। रविवार को भी निर्माण कार्य के चलते लोगों को दोनों स्थानों पर काफी समय तक जाम में फंसे रहना पड़ा। यहां शोघी-मैहली बाइफरकेशन और दुर्गा माता मंदिर के पास सोनू बंगला के नजदीक निर्माण कार्य किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार इस वजह से दोनों स्थानों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। यातायात सुचारु बनाए रखने के लिए दोनों स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की है। नियमित अंतराल के बाद दोनों ओर से वाहनों को छोड़ा जा रहा है। इसके बावजूद वाहनों की अधिक संख्या के कारण यातायात नियंत्रित करने में पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है।