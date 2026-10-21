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हिमाचल: सीएम सुक्खू बोले-कांग्रेस छोड़ गए विधायकों की वापसी नहीं होगी, जिनकी और भी रुचि है, वे भी चले जाएं

Wed, 21 Oct 2026 06:23 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 21 Oct 2026 06:23 PM IST
सार

 सीएम ने पूर्व में कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं को वापस लेने से साफ इन्कार करते हुए यह कहा। पार्टी छोड़कर गए कांग्रेस नेताओं की वापसी की चर्चा पर किए एक प्रश्न के उत्तर में सीएम ने कहा कि कांग्रेस उन्हें वापस लेना नहीं चाहती।

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CM sukhvinder Sukhu statement: Others, too, may leave the Congress if they wish to.
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू। - फोटो : संवाद

विस्तार
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस छोड़कर और लोग भी जाना चाहें तो वे जा सकते हैं। सीएम ने कहा कि  जिनकी और भी रुचि है, वे भी चले जाएं। सीएम ने पूर्व में कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं को वापस लेने से साफ इन्कार करते हुए यह कहा। पार्टी छोड़कर गए कांग्रेस नेताओं की वापसी की चर्चा पर किए एक प्रश्न के उत्तर में सीएम ने कहा कि कांग्रेस उन्हें वापस लेना नहीं चाहती। बुधवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पार्टी उन्हें वापस लेना ही नहीं चाहती तो उनसे बातचीत करने का कोई औचित्य नहीं है।

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मुख्यमंत्री सुक्खू ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर कहा कि शक-शुबहा दूर करने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएं तो अच्छा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव होने पर चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठने वाले संदेह दूर करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा पांच गुटों में बंटी हुई है। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन पर निशाना साधते हुए कहा कि महाजन उनसे बाद में राजनीति में आए, लेकिन वह उनसे पहले एनएसयूआई के अध्यक्ष बन गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर्ष महाजन अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग बयान दे रहे हैं। भाजपा में गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी पांच गुटों में बंटी हुई है और नेता चाहे जितने बयान दें, इससे स्थिति नहीं बदलती।

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वीरभद्र की प्रतिमा के अनावरण को गुटबाजी से जोड़ना गलत
 पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में नहीं पहुंचने को विपक्ष पर निशाना साधते हुए सुक्खू ने कहा कि सराहन में हुए कार्यक्रम को गुटबाजी से जोड़ना गलत है। शिमला में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण के समय सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी मौजूद थीं। उन्हें भी आमंत्रित किया गया था। रामपुर में भी प्रतिमा का अनावरण किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों को गुटबाजी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।

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