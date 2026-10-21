राजनीति: जयराम ठाकुर बोले- अपनी सरकार के चार काम गिनाएं मुख्यमंत्री सुक्खू, भाजपा के गुटों की चिंता छोड़ें

मुख्यमंत्री भाजपा के गुट गिनाकर अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे: जयराम

जयराम ने कहा कि मंत्रिमंडल को दरकिनार कर मित्रमंडल के सहारे सरकार चलाने के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री भाजपा के गुट गिनाकर अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने उड़ान योजना के तहत हवाई सेवाएं शुरू करने को लेकर भी मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उड़ान केंद्र सरकार की योजना है और इसके तहत हवाई सेवाओं को व्यवहार्य बनाने के लिए दी जाने वाली वायबिलिटी गैप फंडिंग में केंद्र की अहम भूमिका है। ऐसे में मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार के योगदान को स्वीकार करते हुए उसका आभार जताना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार केंद्र से मिलने वाले सहयोग का श्रेय लेने में आगे रहती है, लेकिन केंद्र का नाम लेने से कतराती है। जयराम ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे कार्यों में केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर केंद्र के योगदान को स्वीकार करना चाहिए।