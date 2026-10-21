हिमाचल स्वास्थ्य विभाग: 16 मेडिकल अफसरों के तबादले, तुरंत ज्वाइनिंग के दिए आदेश

हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 16 मेडिकल ऑफिसरों (एमओ) के तबादले किए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नए तैनाती स्थल पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। तबादले शिमला, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, चंबा, ऊना और लाहौल-स्पीति जिलों में किए गए हैं। डॉ. कपिल देव मेहता को ईएसआई डिस्पेंसरी शोघी से ईएसआई झाकड़ी भेजा गया है। डॉ. अभिषेक कुमार को झाकड़ी से शोघी, डॉ. मंजीत सिंह सेन को ईएसआई दाड़लाघाट से ईएसआई कसौली और डॉ. अभिनव रैना को कसौली से दाड़लाघाट, डॉ. कंचन गुप्ता को ईएसआई डिस्पेंसरी जाबली से बद्दी और डॉ. प्रमोद सिंह मोक्टा को बद्दी से जाबली स्थानांतरित किया गया है।

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