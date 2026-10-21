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हिमाचल स्वास्थ्य विभाग: 16 मेडिकल अफसरों के तबादले, तुरंत ज्वाइनिंग के दिए आदेश

Wed, 21 Oct 2026 06:51 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 21 Oct 2026 06:51 PM IST
सार

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नए तैनाती स्थल पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।  तबादले शिमला, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, चंबा, ऊना और लाहौल-स्पीति जिलों में किए गए हैं। 

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Himachal Health Department: 16 medical officers transferred; orders issued to join immediately.
स्वास्थ्य विभाग हिमाचल प्रदेश। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 16 मेडिकल ऑफिसरों (एमओ) के तबादले किए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नए तैनाती स्थल पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। तबादले शिमला, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, चंबा, ऊना और लाहौल-स्पीति जिलों में किए गए हैं। डॉ. कपिल देव मेहता को ईएसआई डिस्पेंसरी शोघी से ईएसआई झाकड़ी भेजा गया है। डॉ. अभिषेक कुमार को झाकड़ी से शोघी, डॉ. मंजीत सिंह सेन को ईएसआई दाड़लाघाट से ईएसआई कसौली और डॉ. अभिनव रैना को कसौली से दाड़लाघाट, डॉ. कंचन गुप्ता को ईएसआई डिस्पेंसरी जाबली से बद्दी और डॉ. प्रमोद सिंह मोक्टा को बद्दी से जाबली स्थानांतरित किया गया है।

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डॉ. राहुल शर्मा को ईएसआई डिस्पेंसरी बरोटीवाला से नालागढ़ और डॉ. राजनीश को नालागढ़ से बरोटीवाला, डॉ. भानु प्रताप सिंह को ईएसआई अस्पताल परवाणू से गगरेट और डॉ. विवेक शारदा को गगरेट, डॉ. कविता सैनी को ईएसआई डिस्पेंसरी सुरजपुर से गोंदपुर, डॉ. सीमा राघव को गोंदपुर से सुरजपुर, डॉ. तलविंदर सिंह को संसारपुर टैरस से बनूरी, डॉ. शिवानी गुलेरिया को बनूरी से संसारपुर टैरस, डॉ. कंवर विशव दीपक को चंबा जिले के ईएसआई डिस्पेंसरी बनीखेत से लाहौल-स्पीति के ताबो और डॉ. बाल कृष्ण नेगी को ताबो से बनीखेत भेजा गया है।

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