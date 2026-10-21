अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा : कुछ देर में निकलेगी भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा, तैयारियां पूरी

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भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा के लिए रथ मैदान पूरी तरह तैयार है। हर ओर आयोजन को लेकर उत्सुकता है। श्रद्धालु उस पल का इंतजार कर रहे हैं, जब भगवान रघुनाथ पालकी में सवार होकर अपने देवालय से रथ मैदान की ओर रवाना होंगे और इसके बाद भव्य रथ यात्रा शुरू होगी।

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सुल्तानपुर से रथ मैदान तक पहुंचेगी भगवान रघुनाथ की पालकी

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, दोपहर दो बजे के बाद भगवान रघुनाथ सुल्तानपुर स्थित अपने देवालय से पालकी में सवार होकर रथ मैदान के लिए रवाना होंगे। इसके बाद शाम करीब चार बजे के बाद भव्य रथ यात्रा शुरू होगी। भगवान रघुनाथ की यात्रा कुल्लू की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा है। इस आयोजन में आस्था के साथ देव परंपराओं का विशेष महत्व रहता है। रथ यात्रा को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के पहुंचने की उम्मीद है।

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करीब 100 देवी-देवताओं की भागीदारी बढ़ाएगी आयोजन की भव्यता

इस रथ यात्रा का सबसे खास पहलू कुल्लू जिले की विभिन्न घाटियों से आने वाले देवी-देवताओं की भागीदारी है। जानकारी के अनुसार, करीब 100 देवी-देवता इस आयोजन में शिरकत करेंगे। देवभूमि कुल्लू की पहचान उसकी विशिष्ट देव संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी है। यहां धार्मिक आयोजन केवल पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं रहते, बल्कि लोगों की सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक जुड़ाव को भी दर्शाते हैं। ऐसे में भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा स्थानीय लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है।

हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद

रथ यात्रा में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता सहित कई गणमान्य लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा हजारों श्रद्धालुओं के भी इस भव्य आयोजन को देखने के लिए उमड़ने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं के लिए यह अवसर भगवान रघुनाथ के दर्शन करने और देव परंपरा के साक्षी बनने का होगा। रथ मैदान में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब सभी की निगाहें यात्रा शुरू होने के क्षण पर टिकी हैं।

सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस तैनात

आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। रथ मैदान के चारों ओर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि कार्यक्रम के दौरान व्यवस्था बनाए रखी जा सके।

कुल्लू में भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा धार्मिक आस्था, परंपरा और सामूहिक सहभागिता का प्रतीक है। मैदान की तैयारियों से लेकर देवी-देवताओं की भागीदारी तक, हर पहलू इस आयोजन की भव्यता को दर्शाता है। अब श्रद्धालुओं को भगवान रघुनाथ की पालकी के आगमन और भव्य रथ यात्रा शुरू होने का इंतजार है।

देवभूमि कुल्लू में जब भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा का समय करीब आता है, तो माहौल में भक्ति, उत्साह और परंपरा का अनूठा संगम दिखाई देने लगता है। सजा हुआ रथ मैदान, श्रद्धालुओं की प्रतीक्षा और देव आयोजन को लेकर तैयारियां इस बात का संकेत हैं कि कुल्लू एक बार फिर अपनी समृद्ध देव संस्कृति के भव्य स्वरूप का साक्षी बनने जा रहा है।