Shimla News: एक ही दिन क्लर्क और पटवारी भर्ती परीक्षा, अभ्यर्थी हैं परेशान
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:59 PM IST
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युवा मंडल ने एक परीक्षा स्थगित करने की उठाई मांग
दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वालों को छोड़नी होगी एक परीक्षा
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई है। 29 नवंबर को दो बड़ी भर्ती परीक्षाएं एक ही दिन होने के कारण अभ्यर्थियों के सामने किसी एक परीक्षा को छोड़ने की नौबत आ गई है।
इस समस्या को देखते हुए दिव्यज्योति युवा मंडल ने प्रदेश सरकार, उच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) से किसी एक परीक्षा की तिथि बदलने की मांग की है। उच्च न्यायालय की क्लर्क (जिला न्यायपालिका) भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा 29 नवंबर को सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की ओर से पटवारी (पोस्ट कोड 25027) भर्ती की टैबलेट आधारित परीक्षा 23 से 30 नवंबर के बीच होगी। इस दौरान बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिनकी पटवारी भर्ती परीक्षा भी 29 नवंबर को निर्धारित की है। इस समस्या को लेकर दिव्यज्योति युवा मंडल धलाया (धामी) ने प्रदेश सरकार, उच्च न्यायालय और एचपीआरसीए से किसी एक परीक्षा को स्थगित कर नई तिथि घोषित करने की मांग की है। युवा मंडल के अध्यक्ष हेमंत शर्मा ने कहा कि अभ्यर्थियों ने दोनों भर्तियों के लिए अलग-अलग आवेदन शुल्क जमा करवाया है और महीनों तक कड़ी मेहनत कर परीक्षाओं की तैयारी की है। अब दोनों परीक्षाएं एक ही दिन होने से उन्हें मजबूरन किसी एक परीक्षा से वंचित रहना पड़ेगा। इससे न केवल उनका पैसा और मेहनत बर्बाद होगी, बल्कि रोजगार पाने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी हाथ से निकल जाएगा।
युवा मंडल के सचिव डिम्पल शर्मा ने कहा कि सरकारी संस्थानों के बीच आपसी समन्वय की कमी का खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक ही दिन दो भर्ती परीक्षाएं आयोजित करना युवाओं के हितों को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में संबंधित संस्थानों को आपसी समन्वय बनाकर किसी एक परीक्षा की तिथि बदलनी चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों को दोनों परीक्षाओं में शामिल होने का अवसर मिल सके।
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दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वालों को छोड़नी होगी एक परीक्षा
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई है। 29 नवंबर को दो बड़ी भर्ती परीक्षाएं एक ही दिन होने के कारण अभ्यर्थियों के सामने किसी एक परीक्षा को छोड़ने की नौबत आ गई है।
इस समस्या को देखते हुए दिव्यज्योति युवा मंडल ने प्रदेश सरकार, उच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) से किसी एक परीक्षा की तिथि बदलने की मांग की है। उच्च न्यायालय की क्लर्क (जिला न्यायपालिका) भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा 29 नवंबर को सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की ओर से पटवारी (पोस्ट कोड 25027) भर्ती की टैबलेट आधारित परीक्षा 23 से 30 नवंबर के बीच होगी। इस दौरान बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिनकी पटवारी भर्ती परीक्षा भी 29 नवंबर को निर्धारित की है। इस समस्या को लेकर दिव्यज्योति युवा मंडल धलाया (धामी) ने प्रदेश सरकार, उच्च न्यायालय और एचपीआरसीए से किसी एक परीक्षा को स्थगित कर नई तिथि घोषित करने की मांग की है। युवा मंडल के अध्यक्ष हेमंत शर्मा ने कहा कि अभ्यर्थियों ने दोनों भर्तियों के लिए अलग-अलग आवेदन शुल्क जमा करवाया है और महीनों तक कड़ी मेहनत कर परीक्षाओं की तैयारी की है। अब दोनों परीक्षाएं एक ही दिन होने से उन्हें मजबूरन किसी एक परीक्षा से वंचित रहना पड़ेगा। इससे न केवल उनका पैसा और मेहनत बर्बाद होगी, बल्कि रोजगार पाने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी हाथ से निकल जाएगा।
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युवा मंडल के सचिव डिम्पल शर्मा ने कहा कि सरकारी संस्थानों के बीच आपसी समन्वय की कमी का खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक ही दिन दो भर्ती परीक्षाएं आयोजित करना युवाओं के हितों को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में संबंधित संस्थानों को आपसी समन्वय बनाकर किसी एक परीक्षा की तिथि बदलनी चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों को दोनों परीक्षाओं में शामिल होने का अवसर मिल सके।
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