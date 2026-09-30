सेहत: सीने में दर्द और भारीपन को न समझें मामूली, ये लक्षण दिखें तो तुरंत अस्पताल पहुंचें; करवाएं चेकअप
विश्व हृदय दिवस पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना के कार्डियोलॉजी विशेषज्ञों ने लोगों को सीने में दर्द और भारीपन को हल्के में न लेने की सलाह दी। विशेषज्ञों के अनुसार अचानक सीने में तेज दर्द, अत्यधिक पसीना, चक्कर, बिना मेहनत सांस फूलना और असामान्य थकान हार्ट अटैक के संकेत हो सकते हैं। विशेषज्ञों ने जंक फूड से दूरी, नियमित व्यायाम, वजन और शुगर नियंत्रण तथा तनाव कम रखने पर जोर दिया।
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सीने में दर्द या भारीपन को अगर आप सामान्य गैस या थकान समझकर टाल देते हैं तो यह गलती भारी पड़ सकती है। खासकर जब दर्द अचानक तेज हो, इसके साथ पसीना आए, चक्कर महसूस हों या सांस लेने में परेशानी होने लगे। ऐसे लक्षणों में समय गंवाए बिना चिकित्सकीय मदद लेना जरूरी है।
विश्व हृदय दिवस के अवसर पर मंगलवार को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में कार्डियोलॉजी विभाग के विशेषज्ञ डॉ. राजीव मरवाह ने मरीजों को हृदय रोग से बचाव और इसके शुरुआती संकेतों को पहचानने के बारे में जानकारी दी।
विशेषज्ञ ने बताया कि सीने में तेज दर्द या भारीपन होने पर इसे सामान्य समस्या मानकर घर पर नहीं बैठना चाहिए। इसके साथ अगर अचानक बहुत अधिक पसीना आने लगे या चक्कर महसूस हों तो यह गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है। इसी तरह बिना किसी विशेष मेहनत के सांस फूलना या सामान्य से बहुत ज्यादा थकान महसूस होना भी हृदय संबंधी समस्या के संकेत हो सकते हैं। ऐसे लक्षणों में जल्द चिकित्सा जांच जरूरी है।
विशेषज्ञों ने युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों को लेकर भी चिंता जताई। उनके अनुसार गलत खानपान, जंक फूड, मोटापा, बढ़ता कोलेस्ट्रॉल और शारीरिक गतिविधियों में कमी हृदय स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं। बचपन और युवावस्था में खेलकूद की जगह लंबे समय तक मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल भी जीवनशैली को प्रभावित कर रहा है। बच्चों में मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार और विशेषकर पढ़ाई तक सीमित रखने की सलाह दी गई। खेल मैदानों की कमी और शारीरिक गतिविधियों में गिरावट के कारण भी बच्चों और युवाओं में मोटापा और अन्य जोखिम बढ़ सकते हैं।
विशेषज्ञों ने कहा कि हृदय रोग के जोखिम को कम करने के लिए जीवनशैली में बदलाव जरूरी है। खाने में संतुलन रखने के साथ जंक फूड से दूरी बनाना महत्वपूर्ण है। युवाओं को मोबाइल पर ज्यादा समय बिताने के बजाय नियमित रूप से मैदान में खेलकूद और अन्य शारीरिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- सीने में अचानक तेज दर्द या भारीपन
- अचानक बहुत अधिक पसीना आना
- चक्कर आना
- बिना मेहनत के सांस फूलना
- असामान्य या अत्यधिक थकान महसूस होना
संतुलित आहार लें: खाने में पौष्टिक और संतुलित भोजन को प्राथमिकता दें।
नियमित व्यायाम करें: रोजाना अपनी क्षमता के अनुसार शारीरिक गतिविधि करें।
धूम्रपान और शराब से बचें: ये आदतें हृदय स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं।
तनाव नियंत्रित रखें: लगातार तनाव से बचने और पर्याप्त आराम लेने की कोशिश करें।
वजन और ब्लड शुगर पर नजर रखें: वजन और शुगर को नियंत्रित रखना हृदय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।
पर्याप्त नींद लें: नियमित रूप से करीब सात से आठ घंटे की अच्छी नींद लेने की कोशिश करें।