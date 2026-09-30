फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   chest pain heaviness heart attack symptoms cardiologists shimla advice

सेहत: सीने में दर्द और भारीपन को न समझें मामूली, ये लक्षण दिखें तो तुरंत अस्पताल पहुंचें; करवाएं चेकअप

Wed, 30 Sep 2026 10:06 AM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Wed, 30 Sep 2026 10:06 AM IST
सार

विश्व हृदय दिवस पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना के कार्डियोलॉजी विशेषज्ञों ने लोगों को सीने में दर्द और भारीपन को हल्के में न लेने की सलाह दी। विशेषज्ञों के अनुसार अचानक सीने में तेज दर्द, अत्यधिक पसीना, चक्कर, बिना मेहनत सांस फूलना और असामान्य थकान हार्ट अटैक के संकेत हो सकते हैं। विशेषज्ञों ने जंक फूड से दूरी, नियमित व्यायाम, वजन और शुगर नियंत्रण तथा तनाव कम रखने पर जोर दिया।

विज्ञापन
chest pain heaviness heart attack symptoms cardiologists shimla advice
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : freepik

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सीने में दर्द या भारीपन को अगर आप सामान्य गैस या थकान समझकर टाल देते हैं तो यह गलती भारी पड़ सकती है। खासकर जब दर्द अचानक तेज हो, इसके साथ पसीना आए, चक्कर महसूस हों या सांस लेने में परेशानी होने लगे। ऐसे लक्षणों में समय गंवाए बिना चिकित्सकीय मदद लेना जरूरी है।

विज्ञापन

विश्व हृदय दिवस के अवसर पर मंगलवार को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में कार्डियोलॉजी विभाग के विशेषज्ञ डॉ. राजीव मरवाह ने मरीजों को हृदय रोग से बचाव और इसके शुरुआती संकेतों को पहचानने के बारे में जानकारी दी।

विज्ञापन
विज्ञापन

सीने के दर्द को न करें नजरअंदाज
विशेषज्ञ ने बताया कि सीने में तेज दर्द या भारीपन होने पर इसे सामान्य समस्या मानकर घर पर नहीं बैठना चाहिए। इसके साथ अगर अचानक बहुत अधिक पसीना आने लगे या चक्कर महसूस हों तो यह गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है। इसी तरह बिना किसी विशेष मेहनत के सांस फूलना या सामान्य से बहुत ज्यादा थकान महसूस होना भी हृदय संबंधी समस्या के संकेत हो सकते हैं। ऐसे लक्षणों में जल्द चिकित्सा जांच जरूरी है।
विज्ञापन

युवाओं में क्यों बढ़ रहा हार्ट अटैक का खतरा?
विशेषज्ञों ने युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों को लेकर भी चिंता जताई। उनके अनुसार गलत खानपान, जंक फूड, मोटापा, बढ़ता कोलेस्ट्रॉल और शारीरिक गतिविधियों में कमी हृदय स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं। बचपन और युवावस्था में खेलकूद की जगह लंबे समय तक मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल भी जीवनशैली को प्रभावित कर रहा है। बच्चों में मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार और विशेषकर पढ़ाई तक सीमित रखने की सलाह दी गई। खेल मैदानों की कमी और शारीरिक गतिविधियों में गिरावट के कारण भी बच्चों और युवाओं में मोटापा और अन्य जोखिम बढ़ सकते हैं।

जंक फूड से दूरी और खेलकूद जरूरी
विशेषज्ञों ने कहा कि हृदय रोग के जोखिम को कम करने के लिए जीवनशैली में बदलाव जरूरी है। खाने में संतुलन रखने के साथ जंक फूड से दूरी बनाना महत्वपूर्ण है। युवाओं को मोबाइल पर ज्यादा समय बिताने के बजाय नियमित रूप से मैदान में खेलकूद और अन्य शारीरिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

हार्ट अटैक के इन संकेतों को पहचानें
  • सीने में अचानक तेज दर्द या भारीपन
  • अचानक बहुत अधिक पसीना आना
  • चक्कर आना
  • बिना मेहनत के सांस फूलना
  • असामान्य या अत्यधिक थकान महसूस होना
इनमें से गंभीर या अचानक लक्षण होने पर इसे नजरअंदाज करने के बजाय तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें।

हार्ट अटैक के जोखिम को कम करने के लिए क्या करें?
संतुलित आहार लें: खाने में पौष्टिक और संतुलित भोजन को प्राथमिकता दें।
नियमित व्यायाम करें: रोजाना अपनी क्षमता के अनुसार शारीरिक गतिविधि करें।
धूम्रपान और शराब से बचें: ये आदतें हृदय स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं।
तनाव नियंत्रित रखें: लगातार तनाव से बचने और पर्याप्त आराम लेने की कोशिश करें।
वजन और ब्लड शुगर पर नजर रखें: वजन और शुगर को नियंत्रित रखना हृदय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।
पर्याप्त नींद लें: नियमित रूप से करीब सात से आठ घंटे की अच्छी नींद लेने की कोशिश करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed