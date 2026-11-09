Shimla News: झुग्गियों में बच्चों के साथ मनाई दीपावली
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई और सेवार्थ विद्यार्थी (एसएफएस) इकाई की ओर से बालूगंज के पास स्थित झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के साथ दीपावली मनाई गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बच्चों के साथ समय बिताया और त्योहार की खुशियां साझा कीं। कार्यकर्ता अक्षय ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी दीपावली की खुशियों में शामिल करना और उनके साथ त्योहार मनाना था। संवाद
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