Shimla News: विवि में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के प्लेसमेंट, कॅरिअर एवं मार्गदर्शन प्रकोष्ठ ने विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (यूआईटी) के सहयोग से बायोनेक्स टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की। इसमें कंपनी की ओर से विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया संचालित की गई। इस दौरान विद्यार्थियों को कंपनी की भर्ती टीम के साथ बातचीत करने और रोजगार के अवसरों की जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कंपनी प्रबंधन और भर्ती टीम का सहयोग के लिए आभार जताया। संवाद
विज्ञापन