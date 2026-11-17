Shimla News: किशोरों को नशे से दूर रखने के लिए छेड़ी मुहिम
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) शिमला की ओर से बच्चों और किशोरों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। यह अभियान 27 नवंबर तक चलाया जाएगा। जिला कोर्ट चक्कर में प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) उमेश वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की डॉन (ड्रग अवेयरनेस एंड वेलनेस नेविगेशन) योजना के तहत यह पहल की है। उन्होंने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों और किशोरों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों, तालुका विधिक सेवा समितियों, स्थानीय प्रशासन और बाल संरक्षण एजेंसियों के सहयोग से विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संवाद
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