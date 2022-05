{"_id":"628667e44458261c7347245a","slug":"buddhist-religious-leader-dalai-lama-said-that-china-could-not-win-the-hearts-of-tibetans","type":"story","status":"publish","title_hn":"Himachal Pradesh : चीन की आपत्ति के बावजूद अमेरिकी प्रतिनिधि की दलाईलामा से मुलाकात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 20 May 2022 02:00 AM IST